Il Consiglio metropolitano approva programma per 48 interventi di riqualificazione urbana e sicurezza. Dall’Aula Repaci di Palazzo Alvaro ok anche a due avvisi contro Cyberbullismo e assistenza ad anziani

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, presieduto dal sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, con il supporto del segretario generale, Umberto Nucara, nel corso dell’ultima seduta a Palazzo Alvaro, ha approvato una serie di atti, tra cui: il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia. Nello specifico si tratta di attività che riguarda 48 interventi previsti in molti Comuni dell’area metropolitana. Nel corso dei lavori l’aula ha anche approvato il progetto ‘Goals metro city’ per l’attuazione territoriale della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile tra il Mase e la Città metropolitana di Reggio Calabria. Disco verde anche per l’aggiornamento Piano triennale OOPP 2025/2027 anno 2025. L’aula, su proposta del sindaco Versace ha approvato ad unanimità, il rinvio della discussione relativa alla proposta per la ‘Selezione degli operatori economici per gli affidamenti degli appalti pubblici di lavori fino alla soglia di rilevanza europea’. Successivamente è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione e di fidejussione relativi all’avviso pubblico selezione di progetti e interventi di sostegno per minori e giovani per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Approvato anche lo schema di accordo di collaborazione riferiti all’Avviso pubblico selezione di progetti a sostegno per le persone anziane. Approvata anche una variazione di bilancio per gli interventi di somma urgenza di ripristino eseguiti sulla rete stradale metropolitana a seguito degli eventi meteorologici tra il 18 e 21 gennaio 2026. Sui lavori del Consiglio metropolitano il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha dichiarato. “Una seduta molto importante che ha visto impegnati i consiglieri su 18 punti all’ordine del giorno. Tra questi riteniamo di particolare interesse i due avvisi per gli schemi di progetti che coinvolgono i nostri giovani e gli anziani. Il primo progetto è per il contrasto alla piaga del cyberbullismo e bullismo, il secondo progetto riguarda il sostegno ai nostri anziani. In queste ultime settimane siamo stati impegnati anche sul fronte dell’emergenza maltempo che a più riprese ha danneggiato diverse zone del nostro territorio. L’attività della Città metropolitana ha consentito il ripristino di diverse strade e vie di collegamento con una spesa di oltre 200mila euro. Per quanto riguarda le variazioni di bilancio – ha concluso Versace – abbiamo creato importanti capitoli, soprattutto nel settore dell’edilizia e quella sportiva per tutto il territorio metropolitano. Un’attività che ci ha visto molto impegnati negli ultimi anni”.