Bonifica della fiumara Novito, consegnati i lavori

Una firma che dà il via a un intervento di risanamento ambientale atteso da decenni. Questa mattina, nella sala del consiglio comunale di Siderno sono stati ufficialmente consegnati, alla presenza del Sindaco Mariateresa Fragomeni, degli assessori Maria Teresa Floccari e Pietro Sgarlato, del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Archinà, del Dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” Ing. Lorenzo Surace e del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” Ing. Antonello Manno, i lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della fiumara “Novito”, divenuta, nel corso di numerosi lustri, una vera e propria discarica a cielo aperto di rifiuti di ogni genere, compresi gli ingombranti e il materiale di risulta.

L’intervento è finanziato dai fondi per la bonifica del suolo dei siti orfani, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e i lavori sono stati aggiudicati all’Ats Consulting Srl di Veglie, in provincia di Lecce.

La bonifica dell’alveo e della strada che costeggia la sponda sidernese della fiumara che divide il territorio cittadino da quello di Locri, verrà compiuta insieme alla rimozione dei rifiuti presenti, con la chiusura di ogni varco fin qui utilizzato da chi ha scaricato abusivamente i rifiuti e l’installazione di telecamere di videosorveglianza collegate direttamente col Comando di Polizia Locale. Tutto ciò al fine di mettere una pietra tombale al deprecabile fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e di prevenirne ogni possibile reiterazione.

Il Sindaco Mariateresa Fragomeni e il Dirigente Lorenzo Surace, prima della sottoscrizione dell’atto, hanno rimarcato all’impresa appaltatrice (rappresentata dal geom. Matteo Strafino) e ai tecnici presenti, a partire dall’arch. Maurizio De Luca, l’assoluta importanza dell’intervento e la necessità di eseguirlo nel migliore dei modi e in tempi celeri, sia per la tempistica stringente a cui sono soggette le opere finanziate col PNRR che, soprattutto, per la necessità di eliminare ogni conseguenza di quello che è considerato un vero e proprio sconcio ambientale.

L’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente della fiumara Novito s’inquadra nella costante attenzione manifestata dall’Amministrazione Fragomeni per il rispetto dell’ambiente e l’eliminazione di ogni rischio di danni per l’ecosistema, avviato con la bonifica dell’area dell’ex industria chimica BP e proseguito col costante monitoraggio delle falde acquifere di contrada Limarri, laddove insistono numerosi insediamenti produttivi, al fine di prevenire e/o accertare ed eliminare – laddove presente – ogni possibile fonte di inquinamento.