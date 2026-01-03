Giannetta: “Chi ha fallito ieri non ostacoli chi sta ricostruendo oggi”

“È davvero singolare ricevere lezioni da chi rappresenta quel centrosinistra che per anni ha governato la Calabria lasciando solo macerie, specialmente in una sanità ridotta allo stremo. Fa sorridere che Bruno critichi oggi chi sta finalmente affrontando il disastro ereditato con fatti concreti e non con sterili proclami”.

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta.

“Mentre il passato ci ha consegnato ospedali fantasma, debiti mai accertati e un sistema infrastrutturale debolissimo – incalza Giannetta – la giunta Occhiuto sta restituendo dignità e speranza alla nostra regione e ai cittadini calabresi.

Le opere pubbliche non sono disegni su carta: con Occhiuto i cantieri avanzano, dalla Metro di Catanzaro ai nuovi ospedali, progetti che per decenni sono rimasti bloccati nelle sabbie mobili della burocrazia e dell’inefficienza.

Chi ha lasciato la Calabria in ginocchio farebbe meglio a rispettare chi, con coraggio e determinazione, sta finalmente ricostruendo il futuro della nostra terra.

È tempo che la responsabilità prevalga sul livore politico – conclude Giannetta – perché i calabresi non cercano colpevoli nel passato, ma soluzioni nel presente, quelle soluzioni che la giunta Occhiuto sta realizzando con i fatti, trasformando le macerie del centrosinistra in fondamenta per una regione finalmente moderna e dignitosa”.