99 migranti sbarcati a Reggio Calabria

Un gruppo di 99 migranti e’ sbarcato nel porto di Reggio Calabria dalla nave ‘Solidaire Hamburg”. Si tratta di 59 uomini, 11 donne, 26 minori non accompagnati e tre minori.

Varie le nazionalita’: Sud Sudan, Sudan, Costa d’ Avorio, Nigeria, Ghana, Ciad, Eritrea e Sierra Leone. I migranti sono stati temporaneamente nella struttura gestita dalla Croce Rossa realizzata sul molo di ponente del porto di Reggio Calabria e assistiti dai volontari e dalle forze dell’ordine in attesa dei controlli amministrativi e sanitari.