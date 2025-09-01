Platì, denuncia via PEC ignorata dalle Procure: il consigliere Leonardo chiede interrogazione parlamentare

Il consigliere comunale – Capogruppo Giuseppe Leonardo ha sollecitato formalmente il senatore Roberto Scarpinato a presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia in merito al mancato riconoscimento delle denunce inviate via PEC con firma digitale da parte di alcune Procure italiane.
La richiesta nasce da una denuncia trasmessa il 26 agosto 2025 alle Procure di Napoli e Reggio Calabria, rimasta priva di riscontro. “La legge lo consente, ma le Procure la ignorano. È una prassi che scoraggia il cittadino e trasforma l’accesso alla giustizia in un percorso a pagamento”, dichiara Leonardo.
Il consigliere evidenzia come l’art. 333 del Codice di Procedura Penale permetta la presentazione scritta della denuncia, senza escludere la PEC. Tuttavia, le Procure continuano a rifiutarla, adducendo motivazioni non previste dalla legge.
“La giustizia deve essere accessibile, non un privilegio per chi può permettersela. Chiedo al Senatore Scarpinato di portare il tema in Parlamento e al Ministro della Giustizia di chiarire la posizione ufficiale”, conclude Leonardo.