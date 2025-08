L’amministrazione comunale di Caulonia: “Lavoro ATS continua senza sosta, welfare è una priorità”

“L’Amministrazione Comunale di Caulonia – Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale – intende ribadire, con chiarezza e determinazione, che l’impegno verso il sistema di welfare locale continua, senza sosta, anche nel cuore dell’estate. Gli operatori lavorano con professionalità per garantire servizi essenziali ai cittadini dei 19 Comuni che compongono l’Ambito.

Negli ultimi giorni, la segretaria cittadina del Partito Democratico ha denunciato una «situazione senza precedenti», lamentando che la macchina dell’Ambito sarebbe «completamente ferma», con gravi ripercussioni sull’assistenza sociale territoriale e l’assenza delle figure cardine come gli assistenti sociali.

Rispondiamo con fermezza: queste affermazioni non corrispondono alla realtà. Nonostante le difficoltà tecniche e amministrative che caratterizzano il settore pubblico, i servizi essenziali sono garantiti anche in questa fase di transizione, e la procedura volta alla stabilizzazione di undici assistenti sociali è attivamente avviata, come previsto dal piano approvato dalle 19 amministrazioni comunali dell’Ambito.

La decisione, condivisa e responsabile, di stabilizzare figure professionali da tempo precarie è un ulteriore passo verso la valorizzazione dell’operato e delle competenze, e testimonia l’impegno delle istituzioni verso una visione sistemica delle politiche sociali. Tale percorso richiede il rispetto dei tempi normativi e delle procedure amministrative: non si tratta di un blocco della macchina, ma di passaggi tecnici puntuali che garantiscono correttezza e trasparenza.

Chi oggi parla dal margine della politica, evidentemente interessato alla prossima campagna elettorale regionale e alla propria visibilità, sceglie consapevolmente di alimentare polemiche agostane sterili e allarmismi inutili, senza conoscere le complessità operative e istituzionali. Un atteggiamento che non solo delegittima il lavoro serio svolto ogni giorno, ma che ignora il contributo concreto dato da tutta l’Amministrazione per proteggere il welfare locale.

L’Amministrazione Comunale di Caulonia tiene a rassicurare la cittadinanza: non vi è alcuna emergenza, nessuna interruzione dei servizi. Al contrario, l’Ambito continua a operare con trasparenza e dedizione, con la prospettiva di rafforzare il sistema sociale del territorio appena completata la fase di stabilizzazione del personale.

In vista della campagna elettorale, l’Amministrazione invita tutti a concentrare il dibattito su proposte, fatti e soluzioni, piuttosto che su slogan e attacchi pretestuosi. La credibilità si costruisce con l’impegno quotidiano, non con le insinuazioni o la strumentalizzazione politica.

Con il lavoro silenzioso ma costante di operatori e amministratori, anche nel mese di agosto, l’Amministrazione dimostra che il welfare è una priorità, non un post scriptum”.