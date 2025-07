Si ribalta trattore, muore agricoltore 63enne nella Locride

Un agricoltore di 63 anni, Domenico Perre, è morto in un incidente sul lavoro a Platì, nella Locride. Perre, nel momento dell’incidente, era alla guida del suo trattore e stava lavorando in un terreno. Il mezzo, per cause in corso d’accertamento, si è improvvisamente ribaltato, schiacciando Perre. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco ed al personale del 118, i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.