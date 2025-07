Melito di Porto Salvo, grande partecipazione all’evento “Articoliamo la Convenzione”

Questa mattina, nella splendida cornice del Lido 88 Beach, si è svolto con entusiasmo e successo l’evento “Articoliamo la Convenzione”, promosso dall’Alassociazione culturale “Donne a Confronto” in sinergia con Etoile Dance. L’iniziativa, pensata per sensibilizzare i più piccoli sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha visto una partecipazione vivace e numerosa di bambini, attenti e curiosi, pronti a mettersi in gioco e a confrontarsi.

Storie, colori e voci per dare vita ai diritti.

Guidati dalla presenza autorevole del Dott. Emanuele Mattia, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i bambini sono stati coinvolti in un festival ricco di dialoghi, giochi e racconti. Cuore pulsante dell’iniziativa è stato lo spettacolo di Kamishibai, il tradizionale teatrino di carta giapponese, che ha trasportato i presenti in mondi immaginifici attraverso immagini travolgenti e suoni suggestivi.

Durante il suo intervento, il Dott. Mattia ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa nel rendere i diritti un’esperienza concreta e condivisa: “I diritti non sono parole scritte su un foglio, sono abbracci, ascolto e possibilità. E oggi, su questa spiaggia, li abbiamo visti camminare sulle gambe dei bambini”. Diritti che si raccontano, si giocano, si vivono.

L’evento si è ispirato alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, adottata il 20 novembre 1989, offrendo ai più piccoli un’occasione preziosa per conoscere in modo creativo e partecipativo i propri diritti e doveri. Il clima festoso ha favorito un dialogo aperto tra adulti e bambini, confermando quanto la conoscenza possa nascere anche da una risata, una domanda curiosa o un disegno colorato.