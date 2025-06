Forza Italia giovani, Federico Milia confermato Segretario regionale della Calabria

Prende forma la nuova riorganizzazione dei vertici di Forza Italia Giovani in tutta Italia, a seguito del congresso nazionale, tenutosi a Roma nelle scorse settimane, che ha visto l’elezione di Simone Leoni come nuovo Segretario Nazionale del movimento giovanile.

In un contesto di ampio rinnovamento e cambiamenti nelle guide territoriali del movimento, la Calabria rappresenta un punto di continuità, con la conferma di Federico Milia, capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, nel ruolo di Segretario Regionale di Forza Italia Giovani.

La nomina ufficiale, formalizzata attraverso una lettera firmata dal nuovo Segretario Nazionale Leoni, nella quale si sottolinea la fiducia riposta in Milia e il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni nel territorio calabrese: “Sono soddisfatto – dichiara Milia – questa conferma attesta che stiamo lavorando bene e che nuovi traguardi ci attendono, da raggiungere insieme al nuovo Segretario nazionale Simone Leoni, che ringrazio per le parole di stima espresse nella lettera di riconferma della mia nomina.

In questi anni la Calabria ha rappresentato un punto saldo per il movimento giovanile di Forza Italia, distinguendosi per attività sia sul territorio che a livello nazionale, con l’attiva partecipazione di tanti giovani e numerosi amministratori”.

“Continueremo con la stessa determinazione e la passione di sempre a rafforzare la presenza di Forza Italia Giovani in Calabria: il partito è sempre più attrattivo e il movimento giovanile ogni anno cresce in numeri e in qualità – conclude Milia – ragazze e ragazzi che credono nella buona politica, nei valori della libertà, della meritocrazia e della partecipazione.

Stiamo costruendo, insieme al Segretario regionale Francesco Cannizzaro che ringrazio per il suo supporto assieme al Presidente Roberto Occhiuto, una classe dirigente preparata e radicata sul territorio, capace di incidere fattivamente sul futuro della nostra regione”.