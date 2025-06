Il sindaco Femia esprime solidarietà a Gianmarco Scaletta: “Un attacco all’intera comunità di San Giovanni di Gerace”

Il Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Femia, a nome dell’intera amministrazione comunale, desidera esprimere la più ferma condanna e la più profonda solidarietà a Gianmarco Scaletta, giovane ingegnere di San Giovanni di Gerace, vittima di un vile atto incendiario che ha distrutto la sua autovettura e danneggiato lievemente la sua abitazione.

“Ho appreso – afferma Femia – con grande sconcerto e amarezza quanto accaduto. Un gesto così ignobile, perpetrato ai danni di un giovane che si è sempre impegnato per il bene comune. E’ un attacco non solo a lui, ma all’intera comunità che cerca di costruire un futuro migliore”.

Il Sindaco ha sottolineato il valore e l’impegno di Scaletta: “Oltre ad essere un professionista stimato, è un punto di riferimento importante per il suo borgo, in particolare come presidente dell’associazione ‘Borgo San Giovanni di Gerace’, promotrice di numerose iniziative volte alla valorizzazione del territorio e alla coesione sociale”.

Il Sindaco Femia ha inoltre espresso piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine: “Confido pienamente nell’efficacia delle indagini avviate dai Carabinieri e nel lavoro dei Vigili del Fuoco, affinché i responsabili di questo inqualificabile gesto siano individuati e consegnati alla giustizia il prima possibile. È fondamentale che venga fatta piena luce su quanto accaduto per ribadire che la nostra comunità rifiuta categoricamente ogni forma di violenza e intimidazione”.

Infine, il Sindaco ha rivolto un messaggio diretto a Gianmarco Scaletta: “A Gianmarco e alla sua famiglia va l’abbraccio più sincero mio personale e di tutta la comunità di Marina di Gioiosa Ionica. Siamo al tuo fianco e non permetteremo che tali episodi minino la tua e la nostra determinazione a lavorare per il progresso e la legalità nella Vallata del Torbido e nell’intera Locride”.