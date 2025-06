Marino (FdI): “Musica, memoria e comunità: il territorio si ritrova nell’evento dell’Istituto Comprensivo “Nosside-Pythagoras-G. Moscato”

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Marino Demetrio, celebra l’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo “Nosside-Pythagoras-G. Moscato” di Reggio Calabria.

Con grande entusiasmo e partecipazione, il Consigliere Comunale Marino Demetrio, già Presidente della ex XIV Circoscrizione-Gallina, ha preso parte insieme alle associazioni del territorio all’iniziativa “In riva al mare tra musica e storia”, promossa dall’Istituto Comprensivo, guidato dal Dirigente Scolastico Ing. Antonino Ubaldini”.

L’evento ha visto esibirsi l’orchestra dell’Istituto e il coro dei senior, diretti con maestria dal M° Antonino Laganà, in un’intensa e toccante rappresentazione artistica. Un connubio che ha dimostrato come la cultura, la musica e la memoria storica possano dialogare armoniosamente, contribuendo al benessere sociale e alla valorizzazione del territorio.

“Sono profondamente orgoglioso – ha dichiarato il Consigliere Marino – di aver assistito a questo straordinario momento di comunità. Ringrazio il Dirigente Scolastico, il corpo docente e tutti gli studenti per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati. Eventi come questo rappresentano un segnale forte e positivo: i nostri borghi, grazie alla collaborazione tra istituzioni scolastiche, enti locali e associazionismo, tornano a essere luoghi vivi di cultura e aggregazione”.

Il Consigliere ha inoltre evidenziato il sostegno di tutte le realtà associative della ex Circoscrizione di Gallina, sottolineando come l’iniziativa sia frutto di una rete sinergica che intende rilanciare il patrimonio culturale e sociale del territorio, spesso dimenticato ma ricco di potenzialità. «Ritrovare nei nostri quartieri queste espressioni di bellezza e partecipazione collettiva – ha concluso – è la testimonianza che, con impegno e visione condivisa, si può costruire una società più coesa e sensibile. Continuerò a sostenere ogni progetto che promuove cultura, identità e futuro per la nostra comunità», conclude Demetrio Marino.