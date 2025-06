Domani al Porto di Reggio Calabria la cerimonia commemorativa nella Giornata delle Vittime delle Migrazioni

Si terrà domani a Reggio Calabria la celebrazione della Giornata della Memoria per le vittime delle migrazioni. La giornata è stata istituita nel 2016 dal Comune di Reggio Calabria, guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, all’indomani del tragico approdo in porto del Pattugliatore Vega della Marina militare italiana con a bordo 45 salme recuperate in mare e successivamente seppellite al Cimitero dei Migranti di Armo, tra le prime esperienze nate in Europa di spazi dedicati alle vittime delle migrazioni.

Proprio in occasione dell’anniversario di quel tragico evento la Città di Reggio Calabria celebra ormai da nove anni la memoria delle vittime delle migrazioni.

Domani martedì 3 giugno 2025 alle ore 17.30, sulla Banchina di Ponente del Porto di Reggio Calabria, si terrà una sobria cerimonia con la deposizione in mare di un fascio di fiori da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà. La cerimonia, alla quale saranno presenti le altre autorità cittadine, si avvarrà della collaborazione del nuovo gommone della Polizia Locale di Reggio Calabria che sarà varato nell’occasione.