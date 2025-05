“Cuore e Futuro” scalda la campagna elettorale: “Un fine settimana cruciale per il futuro di Marina di Gioiosa”

Il movimento “Cuore e Futuro”, che sostiene la candidatura a sindaco di Rocco Femia per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025 a Marina di Gioiosa Ionica, invita calorosamente la cittadinanza a partecipare a due significativi eventi in programma per questo fine settimana.

Sabato 17 maggio, alle ore 20:00, presso Corso Carlo Maria n. 21, si terrà un’importante riunione del movimento. Questo sarà un momento aperto a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente al futuro della comunità, un’occasione preziosa per un confronto costruttivo e una condivisione di idee. I partecipanti avranno la possibilità di discutere insieme proposte e progetti per la crescita e il benessere di Marina di Gioiosa Ionica. “La tua voce conta, il tuo cuore fa la differenza. Ti aspettiamo!” è l’accorato appello lanciato dal movimento.

Domenica 18 maggio, alle ore 20:00, Piazza Zaleuco si trasformerà nel cuore pulsante della campagna elettorale con la presentazione ufficiale del programma della lista “Cuore e Futuro”. Questo programma elettorale nasce dall’ascolto attento del territorio, dall’amore per la comunità e dal desiderio concreto di costruire insieme una città più viva, inclusiva e sostenibile. Ogni proposta contenuta nel programma è frutto del confronto diretto con i cittadini, con professionisti e giovani che credono fermamente nel cambiamento.

“È tempo di rimettere al centro le persone, i bisogni reali e le potenzialità del nostro paese. Insieme, possiamo far tornare Marina di Gioiosa la ‘cittadina del sorriso’ che tutti ricordiamo e sogniamo di vedere rifiorire,” si legge nel messaggio di invito.

Entrambi gli eventi saranno cruciali per conoscere da vicino il progetto “Cuore e Futuro” e la visione di Rocco Femia per Marina di Gioiosa Ionica. La partecipazione attiva della cittadinanza è fondamentale per costruire un futuro condiviso e prospero per la comunità.