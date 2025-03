Intelligenza artificiale, scuola e mondo delle professioni. Il tour “Generazione AI” è partito dall’Istituto Piria di Reggio Calabria per accendere i riflettori sull’AI e sulla necessità di arrivare ad un uso etico e responsabile

Grande successo per l’evento inaugurale di Generazione AI, il tour formativo promosso dall’associazione TGWEBAI (www.tgwebai.it), in collaborazione con Sied IT e Mondotouch, con il supporto degli esperti Microsoft. L’iniziativa, ospitata presso l’Istituto Tecnico Economico Piria-Ferraris/Da Empoli, ha offerto a studenti e docenti una preziosa opportunità per scoprire le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sulla didattica, sul mondo del lavoro e sulla vita quotidiana di ciascuno di noi.

L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore che hanno affrontato, insieme agli studenti, i principali temi che legano l’AI al futuro educativo e professionale, in un contesto di crescente digitalizzazione.

Il Dirigente Scolastico, Avv. Anna Rita Galletta, ha dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando come l’AI stia trasformando l’educazione: “L’innovazione e l’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il modo in cui insegniamo e apprendiamo. Per noi, ospitare l’evento inaugurale significa preparare i nostri studenti alle sfide del futuro, con un’attenzione particolare all’etica e all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie”.

L’Ing. Alessandro Gatto, nel corso del suo intervento, ha illustrato le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa, offrendo spunti su come questa possa essere applicata in vari ambiti, dalla creatività alla progettazione. “La vera sfida sarà usare l’IA in modo consapevole per creare un equilibrio in cui uomo e macchina possano collaborare per generare innovazione ma senza snaturare il valore della creatività umana.”

L’Ing. Beniamino Azzarà, CEO di Sied IT, ha proseguito con una riflessione sulle professioni del futuro, evidenziando come l’AI stia rivoluzionando il mercato del lavoro, creando nuove opportunità ma anche nuove sfide. “Le scelte che affronterete adesso – ha detto rivolto agli studenti – sono fondamentali per il vostro futuro e le competenze digitali saranno per voi indispensabili”.

L’Avv. Riccardo Tripepi, presidente di TGWEBAI, ha poi affrontato il tema dell’etica digitale, enfatizzando l’importanza di un uso responsabile dell’AI. “L’intelligenza artificiale è una risorsa fondamentale, ma deve essere utilizzata con consapevolezza. È nostro dovere promuovere un approccio etico che tuteli i diritti e la dignità delle persone. Oggi stiamo assistendo a un cambiamento epocale nel mondo dell’educazione e del lavoro. L’AI non è più un’idea futuristica, ma una realtà tangibile che può potenziare l’intero sistema formativo. Tuttavia, è essenziale che questi strumenti vengano utilizzati in modo etico, responsabile e consapevole. La mission in di TGWEBAI (www.tgwebai.it) è di preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide future non solo con competenze tecniche, ma anche con una solida consapevolezza etica”.

Il programma dell’evento ha incluso anche un focus sulle applicazioni pratiche dell’AI nel settore educativo, con la presentazione di Microsoft Copilot, illustrato da Giulio Gambino, Microsoft Azure Resource Manager. L’AI come strumento di supporto per la didattica è stata sottolineata come una risorsa che può rendere l’apprendimento più interattivo e personalizzato.

L’incontro di oggi segna l’inizio di un percorso che toccherà altre scuole di Reggio e della Calabria, con sessioni pratiche, dibattiti sull’etica digitale e formazione su strumenti innovativi. L’iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani e i docenti sull’importanza dell’AI, preparandoli ad affrontare un mondo del lavoro sempre più tecnologico e interconnesso.