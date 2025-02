La città che s’interroga. Parte il primo FORUM 2025 del Rhegium Julii: Città sostenibili e qualità della vita – Il caso Reggio

La Città di Reggio vive momenti di grande fermento politico, culturale sociale. È l’ora delle decisioni importanti. C’è grande attesa per le scelte che saranno assunte dal Ministero della Cultura in ordine alla Capitale della cultura 2027. Le associazioni hanno capito che questa decisione può generare una diversa visibilità per l’intera Città, financo una svolta sul piano dell’immagine e della prospettiva (come è accaduto a Matera) e abbattendo le logiche della separatezza concorrono tutte, unitariamente, a dare forza a quello che può considerarsi un grande progetto di rigenerazione culturale.

Ma bisogna prepararsi, bisogna costruire occasioni di consapevolezza, diffondere l’idea che certe conquiste non nascono a caso, ma prendono consistenza dalla forza delle idee, dalla capacità di mantenere elevato il coinvolgimento sociale, dall’approfondimento di temi che riguardano il nostro futuro e il cambiamento qualitativo della nostra vita.

Ecco perché, già nell’anno in corso, e al di là del progetto 2027, il Rhegium Julii si propone di elevare il taglio degli approfondimenti e aprire più finestre di sensibilizzazione sui temi socio-culturali, a cominciare da alcuni Forum di grande impatto collettivo.

Questi i l primo dei tre meeting programmati: Città sostenibili e qualità della vita. Il caso Reggio Calabria.

L’argomento sarà trattato in due sessioni di lavoro, venerdì 28 febbraio, alle ore 16.00 presso Palazzo Alvaro, auditorium Francesco Perri.

L’incontro, in prima sessione, moderato dal presidente del Rhegium Dott. Giuseppe Bova, e introdotto dall’Avv. Giuseppe Marino (consigliere delegato della Città Metropolitana di RC su Piano Zes, Formazione e Risorse comunitarie) e vedrà coinvolti tutti i presidenti degli Ordini tecnico-professionali del territorio: Prof. Ing. Francesco Foti (Ingegneri), Arch. Attilio Tassone (Architetti), Dott. Geol. Domenico Putrino (Geologi), Dott. Antonino Sgrò (Agronomi-Forestali).

In seconda sessione, invece, interverranno il Dott.Ing. Francesco Costantino (Assessore ai LL.PP.), l’Arch. Paolo Malara (Assessore alla Città sostenibile e accessibile) e la Prof. Arch. Francesca Moraci (coprogettista PSC di Reggio Calabria).

L’incontro è stato previsto nell’ottica di ragionare sullo stato di attuazione degli interventi connessi all’Agenda 2030- Obiettivo 11 in tema di:

· Sostenibilità ambientale con le strategie per ridurre l’impatto ecologico e promuovere l’uso delle energie rinnovabili;

· Qualità della vita con servizi smart, spazi verdi, opportunità di mobilità sostenibile ivi compreso il sistema ettometrico e la metropolitana di superficie;

· Partecipazione dei cittadini e la previsione di un coinvolgimento dei cittadini e degli ordini professionali nella pianificazione della riqualificazione urbana;

· Innovazione tecnologica mediante l’uso di tecnologie intelligenti per la gestione delle risorse e dei servizi pubblici;

· Economia circolare con i metodi utilizzati per ridurre gli sprechi e il riciclo dei materiali e della raccolta differenziata;

· Resilienza ai cambiamenti climatici con gli interventi previsti nella gestione delle reti idriche, della biodiversità, della depurazione e delle acque reflue.

Sarà un’occasione unica per capire come la Città di Reggio Calabria, una volta approvato il Piano strutturale comunale, e nella previsione di un Waterfront arricchito dalla presenza di una struttura simbolo come il Museo del mare, si prepara a riqualificare e riconvertire un territorio policentrico parecchio convulso e spesso inguardabile, con quali risorse e con quali idee guida o masterplan.

Anche l’habitat nel quale siamo immersi e la qualità della vita è cultura, dà il senso del viaggio intrapreso dalla Città, e questo approfondimento del Rhegium potrà sciogliere nodi annosi e delicati mai affrontati così concretamente con il contributo di tutti gli Ordini professionali e della cittadinanza attiva.