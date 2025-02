Gioia Tauro: arrestato 40enne per atti persecutori

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato un uomo di 40 anni in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

L’uomo, già denunciato dalla ex compagna per atti persecutori, compiuti sin dall’interruzione della loro relazione sentimentale, ha atteso che la donna accompagnasse il proprio figlio a scuola per incontrarla.

Dopo averla inseguita, effettuando manovre repentine e pericolose alla guida dell’autovettura per intimarle di fermarsi, la donna è stata costretta ad arrestare la marcia.

All’arrivo degli Agenti delle Volanti, il 40enne è fuggito ma, rintracciato immediatamente dopo presso l’abitazione familiare, continuando a proferire minacce di morte nei confronti dell’ex compagna, è stato arrestato per il reato di atti persecutori.

La donna, visibilmente provata per quanto accaduto, ha ricevuto assistenza dai poliziotti, mentre l’uomo è stato ristretto in carcere.