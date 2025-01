A Reggio Calabria il tradizionale tuffo di Capodanno per accogliere il 2025

“Vivere bene la nostra città e che continui a brillare come ha fatto in questi giorni e che i reggini possano rinnovare l’orgoglio di appartenenza, la felicità, la gioia e la speranza come quella che si sono respirate nell’ultimo mese di festeggiamenti natalizi. Questo è l’augurio per tutti per questo 2025”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando questa mattina al tradizionale tuffo di Capodanno, organizzato sul Lungomare Italo Falcomatà, e al quale hanno preso parte centinaia di cittadini, tra cui anche il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro ed il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella.

“In queste settimane il clima natalizio ha pervaso tutta la città – ha aggiunto il primo cittadino – non solo il centro ma anche in tutti i quartieri, dobbiamo continuare così. Reggio è stata in vetrina in tante importanti manifestazioni di caratura nazionale e questo ha risvegliato l’orgoglio di tutti, oltre a segnalare l’interesse di tanti turisti e visitatori. Questo tuffo di oggi è la ciliegina sulla torta, una tradizione antica e beneaugurante, che rispettiamo volentieri, come ulteriore momento di condivisione che ci proietta oltre il capodanno in questi ultimi giorni delle festività natalizie, in cui ancora Reggio continuerà a vivere tanti eventi e manifestazioni culturali, sportive, di promozione territoriale. Il Natale passa ma lo spirito e la voglia di credere in questa città deve rimanere. L’esempio di quanto succede in questo mese – ha concluso Falcomatà – deve essere un trampolino di lancio per il 2025”.