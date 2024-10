Consegna certificati d’esame Cambridge all’IC “Radice Alighieri” di Catona

Importante e partecipato momento di aggregazione e gioia per l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona. Presso la Scuola Primaria dell’ Istituto, si è svolta la cerimonia di consegna dei prestigiosi certificati d’esame Cambridge, dedicati ai livelli Movers, Flyers e Ket . L’evento ha visto la partecipazione della Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, della dott.ssa Janine Lombardo, in rappresentanza dell’IH British School di Reggio Calabria, delle docenti di inglese Modesta Canale, referente del progetto per la scuola Secondaria di I grado e Angela Surace, docente dei corsi Young Learners.

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, frequentanti le prime e seconde classi dello scorso anno scolastico, hanno affrontato gli esami Movers e Flyers , sostenendo le prove di listening, reading, writing e speaking, grazie alla preparazione ricevuta durante il corso tenuto dalle docenti Angela Surace, Angela Tavano e da quelle di madrelingua, provenienti dall’IH British School di Reggio Calabria .

Gli studenti delle classi terze, invece, sono stati guidati dall’esperta madrelingua Mrs Diane Selvanayagam, insegnante di comprovata competenza, e hanno potenziato le diverse abilità (ascolto- lettura e scrittura- parlato), permettendo loro di confrontarsi con esaminatori esterni, affrontando con successo l’esame Key for School (KET) e testando le competenze raggiunte secondo standard internazionali del livello A2 del QCRE.

Gli esami del Cambridge Assessment English hanno delineato un percorso didattico che, integrandosi con i programmi ministeriali, ha fatto crescere il livello di padronanza dell’inglese degli studenti dai primi passi fino all’ eccellenza.

“È quanto mai doveroso dimostrare agli alunni il nostro apprezzamento per il lavoro, i progressi e i successi da loro conseguiti. Il traguardo da loro raggiunto rende orgogliosa tutta la comunità scolastica; infatti, rappresenta il giusto coronamento di un percorso che ha richiesto un costante impegno e sacrificio.Il conseguimento della certificazione linguistica è parte integrante dell’arricchimento dell’offerta formativa dell’I.C.Radice-Alighieri– ha affermato la Dirigente Scolastica.

Durante la cerimonia, gli alunni hanno ricevuto i loro certificati e indossato “il tocco”. Un caloroso applauso ha accompagnato il momento di riconoscimento ufficiale da parte di tutto il pubblico.

L’auspicio è quello di continuare anche nei prossimi anni, contribuendo alla formazione di giovani studenti pronti ad affrontare un mondo sempre più globale.