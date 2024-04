Incendio al Parco Ecolandia di Reggio, la solidarietà delle associazioni calabresi: “Perdita enorme per la collettività”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di solidarietà a Ecolandia delle associazioni calabresi*

“Non può mancare da parte nostra un attestato di solidarietà, di stima e di affetto nei confronti di Piero Polimeni e dei suoi collaboratori di Ecolandia, duramente colpiti da un carognesco incendio doloso dei locali della loro sede. La biblioteca di Piero ridotta in cenere, insieme al corposo patrimonio cartaceo che racchiudeva tra l’altro le elaborazioni di un ingegno indirizzato al bene comune, è una perdita enorme per la collettività. Noi, che in vertenze e in azioni diverse, con un’ ampia articolazione di modalità e di sensibilità, esprimiamo da tempo il bisogno di difendere i territori dalla furia distruttiva di un’ economia e di una finanza ormai al riparo da ogni controllo democratico, abbiamo apprezzato la volontà di Ecolandia di costruire uno spazio di riflessione, di discussione, di progetto e di resistenza. E inoltre ci siamo giovati e ci stiamo giovando (per esempio nelle lunghe lotte a fianco dei comitati No Ponte, nel tentativo di contrastare la proliferazione, sconvolgente e paradossale, di impianti per la produzione di energia rinnovabile concepiti non in armonia con il territorio ma contro i suoi ecosistemi, la sua biodiversità e il suo paesaggio a beneficio esclusivo di padroni lontani) del generoso supporto tecnico scientifico di Piero Polimeni. I nostri profondi legami intellettuali e umani, la condivisione di saldi principi etici vengono chiamati in causa dal vigliacco attentato e saranno leve di ripartenza per ulteriori azioni comuni orientate alla rigenerazione ecologica dei contesti locali a cui apparteniamo e alla rivoluzionaria (nell’ attuale mondo alla rovescia) battaglia per l’ applicazione dell’articolo 41 della Costituzione repubblicana, secondo il quale l’ iniziativa economica privata “non può essere in contrasto con l’ utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana”. Non dovrebbe somigliare in altre parole all’incendio di Ecolandia”.

*Controvento Calabria

Terra e Libertà Calabria

Associazione Il Brigante Serra San Bruno

Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea

Associazione Sentieri d’Aspromonte Condofuri

Associazione Banda Pilusa Bovalino

Associazione Culturale Pietraelisa Palermiti (Cz)

Numero 9 San Giacomo d’Acri

Associazione Cotroneinforma OdV – Cotronei (Kr)

Terre di Vasia Serrata (Rc)

USB Calabria

Italia Nostra Soverato Guardavalle

Cai Tam Calabria