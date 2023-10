Bova Marina (RC), via al progetto Biblio.F.A.T.A.: laboratorio teatro sociale e clownerie all’I.I.S. Euclide

“Uno spazio dove sperimentare sbagliare, creare. Uno spazio dove ogni partecipante può

sentirsi libero di esplorare imparando a perdere i propri punti di riferimento, libero di cercarne di nuovi, libero di avere dubbi”. Hanno questo obiettivo i laboratori di Teatro sociale e clownerie che lunedì 30 ottobre saranno di casa all’Istituto di Istruzione Superiore Euclide a Bova Marina.

Coinvolgeranno quattro classi e si svolgeranno in due step: dalle 9 alle 10,30 il primo; dalle 11 alle 12,30 il secondo. A tenerli sarà Annalisa Schiavone, una dei due esperti, l’altro è Santo Nicito, messi a disposizione dall’associazione Urbana Teatro.

La proposta di attività è stata accolta con interesse dalla dirigente scolastica Domenica Minniti a conferma dell’ampia apertura della scuola al territorio per lo sviluppo di sinergie che possano garantire nuove opportunità formative agli studenti dell’Euclide.

I laboratori in questione fanno parte della “Macro area 1 tipologia di Intervento A- Biblioteche di Ente Pubblico locale a valere su Misure di sostegno per Biblioteche ed Archivi storici pubblici approvato con DDG 2671 del 24/02/2023”, previste dal progetto “BiblioF.A.T.A. poli-eleMENTI dell’Area Grecanica”, di cui sono promotrici le amministrazioni comunali di Bova Marina e Palizzi.

Finanziati dalla Regione Calabria, con fondi a valere sul Por Calabria 2014-2020 Fesr-Fse “Il futuro è un lavoro quotidiano”, le due biblioteche sono collegate con quelle in fase di allestimento in altri tre Comuni del comprensorio: Melito Porto Salvo, Montebello Jonico e Roghudi. Ogni singola realtà e connotata da un elemento naturale. Per Bova Marina è stata individuata l’ARIA come metafora delle “idee che possono circolare liberamente e diffondersi, favorire lo scambio di conoscenze e di confronto, come il vento che spira in modo libero”. Per Palizzi, invece, viene richiamato il richiama il LEGNO, ovvero l’energia aggiunta che in bioenergetica è associata alla primavera, alla crescita e alla rinascita.

Chiaro l’obiettivo perseguito da Saverio Zavettieri e Umberto Felice Nocera, sindaci rispettivamente di Bova Marina e Palizzi: mettere a disposizione della comunità un servizio importante e dotato di ogni confort possibile a rendere accesso e fruizione piacevoli e agili.