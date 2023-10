Reggio, i controlli del carabinieri a Mosorrofa: 5 denunce

Continuano senza sosta i capillari servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e estesi al territorio dell’intera provincia reggina. Nella giornata di ieri infatti, i Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Mosorrofa, finalizzato alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli di natura predatoria, nonché al contrasto di attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A conclusione di tale servizio il bilancio è di 5 denunce, due esercizi commerciali ispezionati e 5 perquisizioni domiciliari oltre a numerosi veicoli controllati durante i posti di controllo svolti da oltre altrettante pattuglie dell’Arma impiegate.

In particolare, i militari dell’Arma assieme a personale dell’Enel, hanno riscontrato all’interno dell’abitazione di 4 soggetti, allacci abusivi alla rete elettrica per un danno stimato per il consumo di energia elettrica di circa 70 mila euro. A tale evidenza hanno proceduto a deferirli alla competente autorità giudiziaria.

Inoltre, in un distinto controllo, un uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria poiché trovato in possesso di piante di marijuana, di semi di marijuana e un bilancino di precisione.

Continueranno i servizi di controllo del territorio per tutta la provincia reggina con lo scopo, tra gli altri, di assicurare ai cittadini un crescente clima di sicurezza e legalità, con azioni proiettate anche nelle zone più remote del territorio.