Calanna, Morena: “Comune più Azzurro della Calabria nelle ultime elezioni europee”

“Esprimo tutta la mia felicità in qualità di Coordinatore Cittadino di Forza Italia del Comune di Calanna, per il lavoro svolto ed i risultati in termini di preferenze ottenute, in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo del parlamento europeo nel nostro amato Comune di Calanna lavoro svolto insieme al vicario Francesco Fiumanò, a tutti i consiglieri comunali che si riconoscono nella grande squadra di Forza Italia ed i tanti simpatizzanti Azzurri, sotto la guida illuminata del nostro sindaco nonché Consigliere Metropolitano in quota Forza Italia, Domenico Romeo. . Calanna, infatti, si distingue come il Comune più Azzurro della Calabria con il suo 66,87%, secondo solo al paese natale della neo europarlamentare Giusi Princi, Santo Stefano d’Aspromonte. Questo risultato è frutto di un percorso politico – amministrativo di crescita e miglioramento che sta portando risultati concreti e visibili , grazie alla stretta collaborazione ed all’impegno costante che abbiamo dedicato al nostro territorio, avendo come obiettivo primario il benessere dei cittadini, con progetti che possano migliorare la qualità della vita e valorizzare le risorse del nostro Comune. Non posso non congratularmi con la figura straordinaria di Giusi Princi, recentemente eletta come europarlamentare. Giusi è un esempio di professionalità e dedizione, un vero orgoglio per tutti noi, la sua elezione rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto nel mondo professionale e quale vice-presidente della Regione Calabria,; la sua figura sarà un punto di riferimento per tutti noi, simbolo di come l’impegno e la competenza possano portare a risultati eccellenti. In questo contesto, voglio esprimere un sentito ringraziamento al Coordinatore Regionale Onorevole Francesco Cannizzaro, il cui sostegno e la cui vicinanza sono stati determinanti nel raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati in termini di sostegno alla candidata Giusi Princi. La sua collaborazione è stata e continuerà ad essere fondamentale per il successo dei nostri programmi amministrativi comunali e per la crescita dell’intero territorio calabrese. E non ultimo un ringraziamento al Governatore della Calabria Roberto Occhiuto che ha il merito di aver portato la Calabria ad essere vista con occhi di curiosità e ammirazione”.

Lo afferma in una nota Sebastiano Morena, Coordinatore Comunale Forza Italia di Calanna.