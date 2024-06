Catanzaro, “Da Margherita” accende i motori: domani l’inaugurazione con ospite l’ex calciatore Michele Padovano

“Da Margherita” accende i motori per regalare alla città di Catanzaro dieci giorni ricchi di eventi tra libri, cinema, musica, arte e tanto altro. L’inaugurazione della rassegna, compartecipata dal Comune di Catanzaro, è fissata per domani, martedì 18 giugno, alle ore 18.30, in Villa Trieste con il primo ospite della sezione letteraria: Michele Padovano – l’ex attaccante di Cosenza, Pisa, Genoa, Reggiana, Napoli e Juventus presenterà il volume “Tra la Champions e la libertà” in cui racconta il lungo cammino di errori giudiziari, nel quale si è trovato invischiato suo malgrado, riportando a galla ricordi, emozioni, dolore ma anche le piccole e grandi gioie ritrovate durante il calvario. Un’avventura drammatica, ma piena di rivelazioni sulla vera natura dell’uomo. Dopo l’introduzione di Vincenzo Nocita, a dialogare con l’autore sarà Stefano Zoccali.

Alle 19 sulla terrazza del polmone verde del centro storico, ad allietare il pubblico anche la prima selezione musicale a cura di Pazz. Verrà, inoltre, inaugurato il percorso artistico “Frammenti. Riflessioni tra arte e natura”, promosso dall’Accademia di Belle Arti per tutta la durata della manifestazione.

Il cinema sotto le stelle si aprirà, alle 21.15, con “Palazzina Laf”: l’esordio alla regia di Michele Riondino, protagonista insieme a Elio Germano di una storia molto sentita su Taranto, l’acciaieria Ilva e le condizioni dei lavoratori e del territorio. Il film ha vinto tre David di Donatello 2024.

Tutto il programma della rassegna è consultabile al link https://www.comune.catanzaro.it/da-margherita-dal-18-al-27-giugno-in-villa-trieste-ricco-programma-tra-libri-cinema-e-musica/