Celebrati i 20 anni dalla fondazione del Vespa Club Lamezia Terme. Il 18 giugno 2004 su iniziativa di due degli attuali componenti del Direttivo nasceva il Vespa Club Lamezia Terme, il sodalizio che ha lanciato il movimento vespistico non solo in città, ma in tutta la Regione. Il modo migliore per festeggiare il compleanno allora è stato quello di farlo con i propri soci e per le vie della propria città.

Domenica mattina quindi oltre 100 vespisti si sono dati appuntamento per la prima colazione in Piazza Italia a Sant’Eufemia per poi partire alla volta del centro storico di Sambiase e di quello di Nicastro. Un giretto in vespa dal sapore turistico per strade non facilmente percorribili in auto, un incontro itinerante con gli amici di sempre, con i vecchi soci fondatori, le famiglie, insieme a tanti giovani soci, tutti a ricordare con il sorriso stampato in viso e tanta malinconia le strade percorse insieme e le tante iniziative promosse a sostegno del movimento e del territorio.

Dal 1⁰ raduno regionale del mese di settembre 2004 in città ad oggi sono passati 20 anni e sempre in un crescendo di iniziative e di impegni. Dai primi raduni locali al primo Giro dei tre laghi della Sila in vespa del 2012 replicato l’anno seguente su richiesta dei vertici nazionali, la collaborazione con gli altri club per il rilancio delle competizioni sportive in vespa a livello regionale e interregionale, l’evento turistico Faro Basso a Tropea del 2014 e infine il 1⁰ Vesplora Tour Calabria del 2022.

Basta dare un’occhiata ai social o ai giornali on line per riscoprire le tante iniziative sempre sostenute dalle amministrazioni e dagli imprenditori locali che ne hanno riconosciuto il valore turistico e di promozione del territorio, tante in cantiere compreso il secondo tour della Calabria che dopo la parte Nord della Regione si svolgerà nella parte centrale attraversando tre province e toccando due mari. “Vogliamo ringraziare tutti quelli che in questi anni ci hanno sostenuto e che continuano a farlo, vi aspettiamo il 14 e 15 settembre 2024 per il 2⁰ Vesplora Tour Calabria che partirà sempre da Lamezia Terme, prima godiamoci l’estate in sella ad una vespa”.