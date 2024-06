Catanzaro: visita guidata nel cuore della città antica con apertura straordinaria delle chiese di Santa Maria di Mezzogiorno e Santa Maria della Stella

Venerdì 21 giugno si svolgerà, a cura dell’associazione CulturAttiva, un walking tour alla scoperta di alcune delle chiesette più antiche, affascinanti e poco conosciute di Catanzaro e dell’interessante contesto urbanistico che le circonda, nel cuore della città antica.

In questa occasione, le chiese di Santa Maria di Mezzogiorno e di Santa Maria della Stella saranno aperte per consentire ai visitatori di conoscere la loro storia ed ammirarle al loro interno. Un’occasione da non perdere.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con la Cooperativa Atlantide e Catanzaro Jazz Fest. Dopo la visita guidata, infatti, sarà possibile assistere ai concerti di Tchaikovsky Jazz Quartet (ore 20.00) e Dave Howard e Iniziative Europe (ore 21.30), che si svolgeranno per celebrare la XXX edizione della Festa della Musica, nell’ambito della manifestazione “ci vediamo #daMargherita”.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione.

Numero di riferimento: 339 6574421

PROGRAMMA

Ore 17.30: Incontro davanti a Villa Margherita e accoglienza

Ore 17.45: Inizio tour

Ore 18.00: Visita al quartiere Maddalena

Ore 18.40: Visita alla Chiesa di Santa Maria di Mezzogiorno

Ore 19.10: Visita alla Chiesa di Santa Maria della Stella

Ore 19.30: Fine tour e ritorno in Villa Margherita per il concerto