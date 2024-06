A Reggio Calabria incontro dedicato al Realismo

Il Realismo. La pittura ” del vero” e ” dal vero” : Corot, Coubert, Daumier, Miller” è la conclusione del ciclo destinato prima ai Macchiaioli ed ora al Realismo. Con quest’ ultimo termine si indica quel movimento artistico che, affermatosi in Francia negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione del 1848, visse il suo periodo più alto negli anni 1852/1870( secondo impero). Il Realismo non si limitò a rappresentare la Natura in modo verosimile, ma il mondo nella sua complessità sociale guidato dalla volontà di rivitalizzare l’Arte soffocata dall’Accademismo.

L’iniziativa, a cura di A.I.Par. C. Nazionale, in partnerariato con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Anassilaos, Fidapa sezione Morgana di Reggio Calabria, Touring Club Italiano, vedrà i saluti Istituzionali del Consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana, Filippo Quartuccio, e gli interventi di Giuseppe Caridi, Presidente Deputazione Storia Patria per la Calabria, Domenico Cappellano, Console Club Territorio di Reggio del Touring Club Italiano, Emira Dal Moro, Presidente Fidapa sezione Morgana di Reggio Calabria, Stefano Iorfida Presidente Associazione Culturale Anassilaos. Coadiuvato da supporto video, il Dott. Salvatore Timpano, esperto e studioso d’Arte, relazionerà sui grandi interpreti del Realismo: Courbet, Daumier, Corot, Millet.

Il Realismo creò le premesse tecnico- artistiche e concettuali per la nascita dell’impressionismo e condizionò la ricerca dei macchiaioli. L’iniziativa, ad ingresso libero, si terrà il giorno 17 giugno alle ore 17:30 presso la Biblioteca Gilda Trisolini in Palazzo Alvaro, Reggio Calabria.