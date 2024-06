Gli auguri del vescovo Parisi a Luca Torcasio per la nomina come amministratore nazionale dell’Azione Cattolica

Il Vescovo, monsignor Serafino Parisi, e la comunità diocesana di Lamezia Terme, nell’assicurare preghiere per questa sua nuova esperienza, augurano buon lavoro a Luca Torcasio nominato amministratore nazionale dell’Azione Cattolica, ruolo al quale è stato chiamato in queste ore e che saprà ricoprire con competenza e dedizione.

Per Luca, che ha già dato dimostrazione delle sue qualità umane quando, da presidente dell’Azione Cattolica diocesana, ha svolto il suo mandato con senso del servizio in un difficile periodo quale è stato quello della pandemia, si tratta di un importante riconoscimento che si inserisce sempre più nel solco di quel cammino in uscita che la Chiesa è costantemente sollecitata a percorrere.

Questo nuovo incarico, non solo rappresenta un’attestazione per il lavoro sin qui svolto da Luca, ma è anche un riconoscimento alla nostra Diocesi ed all’Azione Cattolica diocesana che, ora più che mai, è sollecitata ad una maggiore responsabilità e consapevolezza del ruolo che questa associazione, da anni, svolge nel tessuto sociale del nostro territorio con un servizio laicale competente e coerente.