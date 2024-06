Cosenza: domani raccolta firme contro il Rosatellum

Martedì 18 giugno dalle ore 18:00 in Piazza XI Settembre a Cosenza sarà presentata la proposta di referendum abrogativo della vigente legge elettorale, il Rosatellum, che, negando di fatto ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, dà alle segreterie di partito, il potere di nominare parlamentari non sempre rappresentanti del territorio di cui, tra l’altro, non hanno la reale conoscenza.

Pertanto, si è costituito a Roma il” Comitato Referendario per la Rappresentanza”, presieduto da Elisabetta Trenta, già ministro della difesa, con l’obiettivo di modificare il Rosatellum attraverso 4 quesiti referendari per l’abrogazione:

del voto congiunto obbligatorio, delle candidature plurime, delle soglie di sbarramento, dei privilegi previsti per le formazioni già presenti in parlamento nella presentazione delle liste come l’esenzione dalla raccolta delle firme.

Inoltre, non potendosi inserire alcuna proposta nel referendum abrogativo, è stato necessario ricorrere ad una legge di iniziativa popolare per l’inserimento delle preferenze.

Perciò le due iniziative, referendum e legge di iniziativa popolare, sono distinte e si può scegliere quale firmare.

Nella pubblica iniziativa si discuterà insieme alla prof.ssa Rosa Principe, referente provinciale del Comitato, all’on. Francesco Forciniti, già deputato, al prof. Walter Nocito, costituzionalista dell’UNICAL, all’avv. Enzo Paolini, collaboratore del compianto avv. Felice Besostri nella redazione dei quesiti referendari.

Nell’occasione, sarà possibile per tutti i cittadini intervenire per porre le proprie domande o riflessioni e sottoscrivere i quesiti e la LIP.

Si potranno firmare tali proposte anche tramite SPID.