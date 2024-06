San Basile: il sindaco Tocci vara la nuova Giunta

A meno di una settimana dalla sua elezione il nuovo sindaco di San Basile, Filippo Tocci, ha varato la giunta che lo accompagnerà nel mandato amministrativo dei prossimi cinque anni. Francesca Bellizzi sarà il vice sindaco, facendo registrare la presenza femminile per la prima volta in questo ruolo amministrativo. Per le anche le deleghe allo spettacolo, grandi eventi e politiche giovanili.

Valentino Miceli, invece assumerà le deleghe per le Politiche agricole, Viabilità rurale, Sicurezza urbana e Protezione civile. Poi il sindaco Tocci ha conferito specifici incarichi di collaborazione ai consiglieri eletti, ampliando la squadra di governo e responsabilizzando altri membri della maggioranza.

Caterina Pugliese è stata chiamata ad occuparsi delle Politiche sociali e di integrazione, Pari opportunità, Politiche scolastiche, Tutela della salute, Rapporti istituzionali e con le associazioni; Roberto Tamburi avrà la delega all’Ambiente, Innovazione tecnologica e Politiche di sviluppo; Basilio Zaccaro alle Attività produttive e imprenditoria privata; Piercarmine Vaccaro allo Sport, decoro urbano e verde pubblico, Randagismo; Vincenzo Tamburi al Bilancio, Personale.