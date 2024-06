Ferrari, M. Occhiuto (FI): “Vittoria Antonio Fuoco è orgoglio per la Calabria”

“La straordinaria vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 2024 ci riempie di gioia. Un trionfo ancora più speciale, che rende orgogliosa tutta la Calabria da dove arriva il pilota Antonio Fuoco, che ha portato la Ferrari sul gradino più alto del podio. Il successo di Antonio, giovane figlio della nostra terra, è la dimostrazione che con la passione, la determinazione e la tenacia si possono raggiungere obiettivi straordinari. La sua impresa è un vero esempio per tanti giovani calabresi che, animati da valori positivi, si impegnano ogni giorno con coraggio per costruirsi un futuro.” Lo dichiara il senatore Mario Occhiuto, segretario e capogruppo di Forza Italia in Commissione Cultura, Istruzione e Sport.