Marathon degli Aragonesi e Triathlon Belvedere: assistenza del CNAS Calabria

Durante la giornata di ieri 16 giugno, due diverse manifestazioni sportive si sono avvalse del servizio di assistenza di tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS, al fine di garantire il pronto intervento lungo i percorsi.

PRIMA MANIFESTAZIONE: la 10° edizione della gara di Mountain Bike “Marathon degli Aragonesi” partita dall’Hub turistico “Catasta” in località Campotenese, nel comune di Morano Calabro (CS). La Gran Fondo di mountain bike agonistica e ciclosportiva inserita nel calendario del Trofeo dei Parchi Naturali si è svolta lungo itinerari sui monti dell’Orsomarso nel Parco Nazionale del Pollino. Con circa 450 partecipanti provenienti da tutta Italia, il tracciato ha previsto la percorrenza di sentieri in boschi e vallate con tratti decisamente impegnativi.

SECONDA MANIFESTAZIONE: edizione del “Triathlon Belvedere da zero al cielo” su distanza Sprint, nel comune di Belvedere Marittimo (CS), con partenza a 0 metri sul livello del mare, nel bellissimo golfo di Capo Tirone, ed arrivo, ad una altitudine di 1397 m. s.l.m., alla chiesetta della Santa Croce, che sorge ai piedi dell’imponente parete rocciosa di Monte La Caccia – nel Parco Nazionale del Pollino – , con una splendida vista sulla costa tirrenica.

Sui due diversi tracciati, i tecnici del CNSAS Calabria, hanno presidiato tratti di percorso con i mezzi di soccorso e vigilato su determinati punti critici per la sicurezza dei partecipanti. Nel corso della Marathon degli Aragonesi i tecnici sono intervenuti per un ciclista che, cadendo, ha riportato un importante trauma. Non si è reso necessario alcun intervento durante la gara di Triathlon.