Al Comune di Campo Calabro il premio ELOGE: la soddisfazione del Touring Club Italiano

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano esprime le proprie felicitazioni all’Amministrazione Comunale di Campo Calabro, guidata dal Sindaco Dott. Repaci, per l’assegnazione del premio ELOGE [European Label Of Governance Excellence]. Tale premio è stato attribuito, unico nella nostra regione, per l’applicazione dei 12 principi della buona governance sanciti dal Consiglio d’Europa testimonia che anche in Calabria possono esserci esempi positivi nella P.A.

Ad ulteriore conferma dell’attività positiva posta in essere dall’Amministrazione di Campo Calabro sta per essere sottoscritto un protocollo d’intesa con il TCI per attività comuni nei campi del turismo, della cultura e della salvaguardia ambientale considerando l’Italia un bene comune da proteggere.