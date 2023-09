Motta San Giovanni: inaugurati i nuovi locali della scuola elementare Sant’Elia

Il sindaco Giovanni Verduci, la dirigente scolastica Margherita Sergi e gli assessori Rocco Campolo (Lavori pubblici) e Sonia Malara (Istruzione), a conclusione di una sobria cerimonia che ha coinvolto tutta l’Amministrazione comunale e le famiglie del territorio, hanno inaugurato i nuovi locali della scuola elementare di Sant’Elia a Lazzaro.

In occasione del primo giorno di scuola, dopo il tradizionale taglio del nastro tricolore, gli alunni con i loro genitori, i docenti e i numerosi curiosi hanno potuto visitare la struttura totalmente rinnovata, confortevole e sicura, con nuove aule e un’ampia area comune d’ingresso.

“Sono stati due giorni molto importanti per la nostra comunità – ha esordito il sindaco Giovanni Verduci – Abbiamo consegnato all’Istituzione scolastica due edifici nuovi, completamente ristrutturati e messi in sicurezza. Complessivamente sono circa due milioni di euro di contributo ministeriale che sono stati utilizzati per questi due interventi. Ai nostri ragazzi abbiamo consegnato ciò che loro meritano e adesso continueremo con i lavori che presto interesseranno la scuola elementare “Cozzupoli”, con la realizzazione di due nuove palestre, una a Lazzaro e una a Motta, e una nuova scuola media a Motta. Un investimento importante che va ben oltre le parole e si concretizza in fatti e opere che sono sotto gli occhi di tutti”.

“L’anno scolastico inizia bene – ha invece detto la dirigente scolastica Margherita Sergi – con due strutture all’avanguardia, la scuola Sant’Elia e la scuola Francesco Jerace. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per questi due regali che ha fatto a tutta la comunità che adesso ne assume la responsabilità. Studiare e lavorare in ambienti sani, sicuri e belli aiuta a raggiungere risultati più facilmente”.

“Si tratta di due importanti opere pubbliche, non posso che essere soddisfatto – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Rocco Campolo. È un momento di crescita per la nostra comunità. È stato emozionante vedere la gioia negli occhi dei bambini mentre entravano nella loro nuova scuola. Abbiamo già investito tanto e continueremo a farlo, il Piano delle opere pubbliche è molto ambizioso e non si limita solo agli edifici scolastici, che sono molto importanti, ma abbraccia tutti gli edifici pubblici, i centri culturali, la viabilità, la difesa del nostro territorio contro i fenomeni di dissesto idrogeologico e di erosione costiera. Stiamo lavorando bene, abbiamo una visione ben definita, intercettiamo finanziamenti, continuiamo a progettare e a realizzare interventi”.

“La nostra comunità ha vissuto due giornate intense e ricche di emozione per l’avvio delle attività didattiche e formative – ha evidenziato l’assessore Sonia Malara – Con l’inaugurazione dei due nuovi plessi scolastici di Lazzaro si chiude un primo ciclo iniziato con l’inaugurazione della scuola Giovanni Mallamaci di Motta. Un ciclo di investimenti in continua espansione che interessa certo le infrastrutture, ma che alimenta anche un progetto di crescita che cura e mette l’attenzione su quello che è il processo educativo e formativo dei ragazzi, i cittadini di domani”.