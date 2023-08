Un giovane e’ morto nel pomeriggio sulla strada provinciale 79 che collega Plati’ a Bovalino, nella Locride. Per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo, per poi finire fuori strada, senza coinvolgere altri veicoli.

Sulla stessa strada, scarsamente manutenuta, lo scorso 15 giugno hanno perso la vita una giovane madre e due bambini, precipitati dentro un fossato.