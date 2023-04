A San Ferdinando un progetto sperimentale per la micromobilità elettrica

Disco verde a San Ferdinando per un progetto sperimentale di mobilità urbana green: l’amministrazione comunale, infatti, ha dato il via al progetto che prevede lo sviluppo di politiche per la mobilità urbana condivisa.

Si parte con l’introduzione di una piattaforma per l’uso collettivo di monopattini elettrici, da svolgersi in modalità “point-to-point” con l’ausilio di una app per smartphone.

Una volta individuato il gestore del servizio, le piattaforme saranno installate in diversi punti della città ma anche – questo è un altro obiettivo – presso luoghi privati come stabilimenti balneari, villaggi turistici, alberghi e più in generale presso ogni struttura ricettiva o ricreativa che ne abbia i requisiti. L’applicazione in uso agli utenti consentirà di localizzare i monopattini, di sbloccarli a inizio utilizzo e di bloccarli al termine riportandoli nella loro postazione, con un processo interamente automatizzato, intuitivo e trasparente.

L’amministrazione comunale compie un ulteriore passo, con questa iniziativa, verso l’obiettivo di incrementare la qualità della vita per cittadini e visitatori e di fare di San Ferdinando una destinazione attrattiva, strizzando l’occhio alla sostenibilità ambientale e favorendo la crescita dei servizi a disposizione della comunità.

“Sono numerose le iniziative in campo sotto questo punto di vista, questo è solo un punto di partenza per rendere San Ferdinando accessibile e facilmente fruibile a tutti: che si tratti si spostarsi, di fare sport, di godersi una vacanza o un soggiorno di lavoro, intendiamo offrire a chi vive la nostra piccola città elevati standard di servizio e di sostenibilità ambientale, al pari della concorrenza più blasonata pur senza dimenticare la nostra autenticità fatta di relax, natura, ospitalità e vita semplice” dichiara in una nota l’amministrazione comunale.