Siderno: il 27 febbraio seduta del consiglio comunale

E’ stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, per il giorno 27 Febbraio 2023, alle ore 17.00 .

Di seguito, i punti all’ordine del giorno:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO (REU). Esame osservazioni e Controdeduzioni, ai sensi dell’art.27, comma 9 della L.R. n.19/2002 e s.m.i.

Nel caso di seduta infruttuosa per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è prevista, con le stesse modalità, per il 28 Febbraio 2023 alle ore 18.00.