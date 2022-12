Callea (Fp Cgil): “Stabilizzazioni sanitarie subito senza se e senza ma”

La FP-CGIL Area Metropolitana rinnova la richiesta indirizzata ai vertici del G.O.M. ed ASP di Reggio Calabria affinché si proceda senza remora alla stabilizzazione del personale sanitario prevista dalla legge n. 234/2021, Legge di Bilancio per l’anno 2022.

Già nel mese di febbraio la FP CGIL di Reggio Calabria aveva ufficialmente sollecitato la stabilizzazione del personale sanitario, valutandola come l’unica via perseguibile per garantire la continuità dei servizi sanitari e assistenziali, oltre che un preciso obbligo morale nei confronti di chi ha dato tanto per la Sanità reggina.

“Come abbiamo già scritto, per la FP-CGIL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria non si tratta solo di diritti e di tutele, ma di “futuro”: un futuro da garantire tanto ai lavoratori quanto al GOM ed ASP, e sarebbe davvero un bel segnale, oltre che un atto doveroso, garantire un futuro a questi lavoratori in concomitanza con le feste natalizie.

Stiamo parlando degli infermieri, gli O.S.S., le ostetriche i medici ed i tecnici che hanno prestato servizio durante il periodo più difficile nella storia della Sanità pubblica e che in questi mesi hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione, così come previsti dalla normativa. Nel mese di agosto il GOM aveva avviato una “ricognizione del personale del ruolo sanitario e O.S.S. in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato per la verifica dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell`art. 1, comma 268 lett. b) – della legge 30-12-2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)”, tuttavia, fino ad ora si era attesa l’approvazione da parte della Regione Calabria del Piano triennale del fabbisogno di personale. Approvazione arrivata con DCA 165 del 29 novembre. Medesimo percorso è stato seguito dall’ASP che si è spinta a chiedere un rinnovo della ricognizione stessa per verificare l’attuale sussistenza dei requisiti, pur “dimenticando” alcune categorie quali biologi ed igienisti . Pertanto, la FP-CGIL Area Metropolitana non può far altro che chiedere cosa si aspetti ancora per fare ciò che altre Aziende, fuori regione, hanno fatto già da mesi.

Adesso diciamo BASTA! Basta rimpalli, basta balletti, basta temporeggiamenti e basta lucrare sulle spalle dei lavoratori. Occorre, come affermato, dare un segnale chiaro e netto in merito alla linea che si vuole seguire sul piano delle stabilizzazioni del personale.

A margine, la FP-CGIL di Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per l’avvenuto scorrimento della graduatoria di Assistenti Amministrativi Cat. C presso il GOM, attuata la scorsa settimana. È una vittoria dei lavoratori e di questa Organizzazione Sindacale che in più circostanze ed in svariate sedi ha chiesto, e finalmente ottenuto, lo sblocco della graduatoria” scrive per la Funzione Pubblica CGIL Area Metropolitana il Segretario Generale, Francesco Callea