Pisano (Polistena Futura): “Ecco i ‘futili motivi’ che abbiamo contestato al sindaco Tripodi”

“Abbiamo appena appreso da una nota non firmata da alcuno ma riconducibile al gruppo politico che sostiene la DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI che i manifesti capovolti sono stati affissi così volutamente (fa già ridere di suo). Posso giurare che non sia così in quanto le dinamiche di affissione non davano questa sensazione e poi vai a capire perché sono stati messi in modo errato solo in due tabelloni piuttosto che in tutti. Comprendo la difficoltà del momento ed il tentativo di chi ha scritto la nota di Rialzati Polistena………..sempre meglio farla passare come iniziativa politica piuttosto che farla apparire per quella che è: UNA GRANDE FIGURACCIA!

Nella stessa nota si accusa il Gruppo Consiliare Polistena Futura di sollevare casi inesistenti e sobillare i cittadini su futili motivi.

Gli ultimi argomenti che abbiamo sollevato e contestato al signor sindaco, dott. Michele Tripodi, sono stati:

il CROLLO DEL SOFFITTO DEI BAGNI DELLA SCUOLA TRIESTE ed abbiamo presentato al signor sindaco, dott. Michele Tripodi, un’interrogazione per avere notizie in merito e per sapere cosa era stato fatto per mettere in sicurezza e se si era proceduto ad una verifica della struttura in generale. Abbiamo contestato il fatto che della vicenda non si era data notizia e quindi non avevano fornito informazioni a tutti i genitori che successivamente hanno manifestato molta preoccupazione.

Quasi TRE MESI SENZA SERVIZI AGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE, un servizio che dovrebbe iniziare negli stessi giorni in cui prendono avvio le lezioni mentre a Polistena, la DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI, ancora oggi non ha provveduto ad attivarlo infischiandosene di tutti i sacrifici che fanno le famiglie e le condizioni che devono sopportare gli stessi alunni destinatari dello stesso servizio. Una vergogna infinita targata Amministrazione dott. Michele Tripodi.

La PRESENZA DI ETERNIT sulle strade comunali che solo grazie al nostro impegno è stato rimosso e smaltito anche se c'è ancora molto da fare a tutela della salute dei cittadini.

La TUTELA DEGLI LSU/LPU e dei loro diritti violati proprio da chi ha sempre utilizzato i lavoratori per fare facile demagogia.

Questi sono solo alcuni degli argomenti trattati nell’ultimo mese dal sottoscritto insieme a Polistena Futura.

Il nostro impegno è rivolto alla tutela dei cittadini, alla tutela delle famiglie in difficoltà, alla tutela dei lavoratori, alla tutela di quanti vivono situazioni familiari che richiedono assistenza.

Vorrei chiedere all’autore della nota del gruppo politico che sostiene la DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI quali tra gli argomenti da noi trattati sarebbero futili? Quali tra gli argomenti da noi trattati sarebbero inesistenti?

Vorremmo poter parlare di Politica e proprio attraverso questa arte nobile affrontare i problemi insieme, ognuno nel ruolo conferito dagli elettori, ma a quanto pare non abbiamo interlocutori capaci di farlo.

Speriamo in un futuro migliore”.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”