Reggio Calabria, Versace: “Stipendi Castore pagati. Ora al lavoro per azzeramento debiti alla Società”

“La Società Castore è stata conseguente rispetto agli impegni assunti dal Comune nei giorni scorsi. Come già annunciato ieri, gli stipendi dei dipendenti sono stati pagati. Fatto che segue il pagamento delle fatture pregresse avvenuto la scorsa settimana nonostante i diversi solleciti. Nel frattempo abbiamo avviato una ricognizione con tutti i settori per verificare eventuali altre fatture arretrate ed azzerare tutti i crediti vantati dalla Società. Abbiamo inoltre fatto una ricognizione per accertare alcune responsabilità della macchina burocratica affinché episodi di questo tipo nn si verifichino più”. Cosi in una nota il sindaco facente funzione della Città Metropolitana, Carmelo Versace, a margine dell’odierna riunione con il Sindaco ff Paolo Brunetti, i Dirigenti del Comune di Reggio Calabria per il completamento dei pagamenti nei confronti della Società Castore.

All’incontro operativo, presieduto dai due sindaci facenti funzioni, ha preso parte l’Assessore alle Società comunali Francesco Gangemi, oltre al Direttore Generale dell’Ente di Palazzo San Giorgio Demetrio Barreca.

“Abbiamo preteso che le procedure siano veloci e scrupolose – spiega ancora la nota- come abbiamo affermato lo sviluppo industriale di Castore è certamente una priorità dell’Amministrazione comunale e metropolitana. I dipendenti stiano tranquilli, i fatti dimostrano che su questi aspetti c’è un’attenzione costante da parte della politica, per la quale ci aspettiamo una conseguente efficienza da parte degli uffici, su cui vigileremo costantemente”.

“L’incontro di oggi è servito a definire il complesso degli impegni economici dovuti alla Società e a redigere un cronoprogramma puntuale dei pagamenti che consentirà una normalizzazione dell’erogazione degli stipendi. Da parte nostra – conclude Versace – piena disponibilità e massimo impegno per la risoluzione definitiva di tutte le questioni che rallentano il meccanismo dei pagamenti. Ancora una volta ci teniamo a ribadire la nostra vicinanza nei confronti dei lavoratori che hanno continuato ad operare con grande senso di responsabilità, respingendo al mittente qualsiasi tentativo di strumentalizzazione, o peggio ancora di politicizzazione, che tenta di far leva sulle loro legittime preoccupazioni”