Reggio Calabria, tavolo inter-istituzionale partecipato in Prefettura con la delegazione del Gruppo MITI Unione del Sud

“Si informa la collettività che giovedì 26 maggio si è tenuto presso la Prefettura di Reggio Calabria un tavolo interistituzionale in tema di sicurezza in città. Al tavolo, in qualità di promotori dell’istanza inoltrata a SE il Prefetto, ha partecipato una delegazione del Gruppo MITI Unione del Sud e della Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria”. È quanto si legge in una nota del Gruppo MITI Unione del Sud e la Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria.

“Tra i rappresentanti istituzionali e amministrativi – continua la nota – erano presenti il Prefetto, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Dirigente e il Comandante della Polizia Metropolitana, l’Assessore comunale al ramo e il Comandante della Polizia Municipale”.

“In tale sede, partendo dalla discussione dalle problematiche più tangibili in città, soprattutto nelle zone più disagiate come il Rione Marconi, si sono tracciati gli indirizzi per avviare una collaborazione tra istituzioni e cittadini con il fine di costituire un organo collegiale partecipato che si riunirà periodicamente per affrontare specifiche tematiche ed emergenze del territorio, per le quali andranno costruite congiuntamente azioni, misure e piani di intervento”. “Ringraziando quindi il Prefetto e gli altri rappresentanti istituzionali e amministrativi presenti, non possiamo che descrivere l’evento come un risultato straordinario dato che in un territorio come Reggio Calabria, oggi più che mai, vi è il bisogno di sentire vicina la presenza delle Istituzioni e di lavorare insieme per migliorare la qualità di vita in città, anche attraverso lo sviluppo di un processo culturale finalizzato a coinvolgere sempre più cittadini”, concludono.