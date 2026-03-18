Blitz nel Crotonese, i carabinieri sequestrano cocaina e hashish: arrestato in flagranza un 22enne di Roccabernarda

I carabinieri hanno sequestrato a Roccabernarda, nel Crotonese, 36 dosi di cocaina già confezionate, 12 dosi e un panetto di hashish. Arrestato in flagranza un 22enne del posto per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione, in sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Petilia Policastro e del Nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati dalle dipendenti Stazioni della Compagnia di Petilia Policastro, dallo Squadrone eliportato ‘Cacciatori Calabria’ e dal Nucleo cinofili di Vibo Valentia. La droga è stata trovata, nel corso di una perquisizione domiciliare, nascosta in un camino.

Nell’abitazione i miliari hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione e denaro in contanti, che si ritiene sia frutto dell’attività di spaccio. Nello stesso contesto operativo è stata denunciata un’altra persona sorpresa nel tentativo di disfarsi di ulteriori dosi di cocaina scaricandole nel water della propria abitazione.

La sostanza stupefacente è stata successivamente recuperata dai militari all’interno del sistema di scarico fognario della casa. L’attività ha inoltre consentito di individuare e sequestrare, a carico di ignoti, circa mezzo chilo di marijuana, bilancini di precisione e materiale destinato alla coltivazione della cannabis, trovati dentro un magazzino abbandonato, oltre a ulteriori dosi di sostanze stupefacenti, per un peso complessivo di circa 10 grammi tra hashish e cocaina, nelle aree circostanti.

Nello specifico, all’interno di una stanza utilizzata come magazzino, è stata scoperta una vera e propria serra indoor, costituita da 60 vasi destinati alla coltivazione della cannabis, con un articolato sistema di ventilazione e lampade, idonee a ricreare artificialmente le condizioni ambientali necessarie alla crescita delle piante.