Crotone: III Commissione Consiliare su viabilità cittadina

La III Commissione Consiliare Permanente si è riunita sotto la presidenza della Consigliera Antonella Passalacqua per un’approfondita analisi dello stato degli interventi sulla viabilità cittadina e per fare il punto sul percorso di redazione del nuovo Piano del Traffico, uno degli strumenti programmatori più attesi per il futuro della mobilità urbana.

Nel corso dell’incontro, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Salvatore Gangemi, ha illustrato in modo dettagliato l’avanzamento dei principali cantieri attivi nel territorio comunale, evidenziando sia le opere completate che quelle in fase di completamento. È stata posta particolare attenzione agli interventi che interessano le arterie più trafficate della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, potenziare la qualità delle infrastrutture e ridurre le criticità che quotidianamente incidono sulla circolazione.

La Commissione ha inoltre preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto per la redazione del Piano del Traffico, affidato ad una società spin-off dell’Università della Calabria, realtà riconosciuta per le proprie competenze nel campo della pianificazione della mobilità e dell’analisi dei flussi di traffico. L’avvio formale delle attività rappresenta un passaggio decisivo per dotare la città di uno strumento aggiornato, scientifico e capace di rispondere alle esigenze attuali e future.

La Presidente Passalacqua ha espresso soddisfazione per l’avanzamento dell’iter, sottolineando come il nuovo Piano del Traffico rivesta un ruolo strategico fondamentale. «Si tratta – ha dichiarato – di un documento indispensabile per una gestione coordinata, moderna e sostenibile della mobilità urbana. Grazie a una visione complessiva e a dati aggiornati, sarà possibile programmare interventi efficaci, ridurre le congestioni, promuovere forme di mobilità alternative e migliorare la qualità della vita dei cittadini».