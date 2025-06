Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto presente al Merano WineFestival Calabria

Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto ha voluto fortemente partecipare alla prima edizione calabrese del Merano WineFestival, tenutasi Cirò e Cirò marina. Questo evento, noto per celebrare le eccellenze enogastronomiche, ha offerto al Consorzio di Tutela del Finocchio IGP un’importante vetrina per promuovere un prodotto che rappresenta un simbolo della tradizione agricola calabrese.

“La partecipazione al Merano WineFestival Calabria ha permesso di valorizzare ulteriormente il prodotto, mettendolo in relazione con il mondo del vino e della gastronomia d’eccellenza”, hanno sostenuto il presidente Aldo Luciano ed il direttore Enzo Talotta. “Essere presenti a un evento di tale prestigio ha rappresentato un’opportunità strategica per il Consorzio di Tutela, che ha potuto instaurare nuovi contatti con operatori del settore e appassionati di enogastronomia. Il festival ha visto la partecipazione di produttori, chef e sommelier, creando un ambiente ideale per la promozione del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto”, hanno ribadito dal Consorzio.

Grazie a eventi come il Merano WineFestival Calabria, il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto continua a consolidare la sua reputazione a livello nazionale e internazionale. Il Consorzio di Tutela è impegnato nella valorizzazione del prodotto, puntando su qualità, tradizione e innovazione per garantire una sempre maggiore diffusione e apprezzamento. La Calabria, terra di sapori autentici e prodotti d’eccellenza, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di affermarsi nel panorama agroalimentare italiano. Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, con la sua storia e le sue qualità uniche, è destinato a conquistare sempre più palati e mercati.