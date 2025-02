Crotone: incontro con i rappresentanti della Viking

L’amministrazione Comunale sta puntando molto sul turismo crocieristico.

Va in quest’ottica l’incontro con il Port Operations Director Stefano Torresi ed il manager della Hugo Trumpy Ivan Morini della Viking una delle più importanti compagnie di navigazione dedita al mercato delle crociere oceaniche.

Incontro che si è tenuto nella Casa Comunale e al quale con il sindaco Voce hanno partecipato, l’assessore al Turismo Maria Bruni il presidente del Consiglio Comunale Mario Megna, Flavio Marrazzo rappresentante del Comune di Crotone nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, il dirigente comunale Francesco Marano, Raffaella e Daniela Del Prete della società Crotone Cruise Port e Marco Carcea dello staff del sindaco.

Il sindaco Voce ha evidenziato che la presenza dei responsabili della compagnia di navigazione dimostra la volontà della Viking di investire su Crotone e che l’amministrazione metterà in campo quanto sarà necessario affinchè ciò avvenga.

L’assessore Bruni ha ricordato che, complessivamente, saranno 30 mila i crocieristi che arriveranno nel 2025 ed ha evidenziato l’importanza dell’incontro odierno, in quanto, dopo quello organizzato con il capitano Matarazzo con i vertici europei dell’Aida, oggi la presenza dei vertici di Viking è un ulteriore segnale positivo per lo sviluppo del turismo crocieristico in città.

Il dott. Stefano Torresi della Viking ha illustrato la pianificazione delle rotte, i programmi dei prossimi anni e soprattutto ha evidenziato che la città di Crotone è una meta molto apprezzata dai crocieristi

Il dr. Torresi ha, inoltre, segnalato una serie di esigenze che potrebbero potenziare il flusso delle navi su Crotone, a partire dalla riduzione dei costi per i servizi tecnico nautici, una criticità evidenziata anche dai vertici della compagnia Aida.

La responsabile della Crotone Cruise Port ha fatto presente come la società stia investendo nella promozione di Crotone nelle fiere internazionali e su interventi che sta realizzando nel terminal attivando anche un info point che fornisce le prime informazioni ai crocieristi.

L’assessore Bruni ha comunicato che il Comune sta mettendo in campo una serie di itinerari turistici diversificati i crocieristi ed ha concordato con il dr. Morini della Trumpy, la modalità affinchè gli stessi possano essere prenotati dai crocieristi, prima che scendano a terra

A conclusione dell’incontro, il sindaco Voce ha manifestato la volontà dell’ente comunale di potenziare l’accoglienza, migliorando i servizi e raccogliendo le esigenze espresse dalle compagnie di crociera; inoltre si farà promotore di un incontro con autorità portuale, la Capitaneria di Porto, agenzie marittime e gli operatori dei servizi tecnico nautici.