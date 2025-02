Sbarco di migranti a Crotone: fermati presunti scafisti

La Squadra mobile di Crotone ha posto in stato di fermo due persone di nazionalità afgana con l’accusa di essere state gli scafisti dello sbarco di 130 migranti avvenuto domenica scorsa nella città ionica. Del gruppo di migranti, intercettati dalla Capitaneria di porto, facevano parte 74 uomini, 27 donne e 29 minori di nazionalità afgana, irachena e pakistana. I migranti, dopo essere stati assistiti da personale sanitario, sono stati portati nel centro di prima accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Le indagini della Squadra mobile, condotte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, sono state mirate all’identificazione degli organizzatori del “viaggio” del gruppo di migranti dalla Turchia fino a Crotone. L’attenzione degli investigatori si è concentrata, in particolare, su due persone, confuse tra i migranti, dichiaratesi di nazionalità afghana e che hanno suscitato sospetti in quanto non comprendevano la lingua di quel Paese. Inoltre, sul cellulare di uno dei due fermati é stato trovato un messaggio scritto in una lingua diversa da quella da loro dichiarata. A consolidare gli elementi di prova sono state poi le testimonianze di alcuni migranti, secondo i quali i due fermati sarebbero stati effettivamente tra gli organizzatori del viaggio, anche perché sono stati visti mentre conducevano l’imbarcazione.