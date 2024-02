Avvio della ZTL sul lungomare di Crotone: ecco le fasce orarie

Con ordinanza dirigenziale la ZTL (Zona a traffico limitato) entra in vigore nelle aree e nei periodi con relativi orari a partire dal 15 febbraio 2024

In particolare la ZTL sarà attiva nei seguenti periodi dell’anno con le relative fasce orarie:

– dal 15 febbraio al 14 giugno ogni sabato dalle ore 14:00 alle ore 20:00, ogni domenica ed ogni giorno festivo dalle ore 08:00 alle ore 20:00

– dal 15 giugno al 15 settembre tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 20:00 alle ore 02:00;

– dal 16 settembre al 02 novembre ogni sabato dalle ore 14:00 alle ore 20:00, ogni domenica ed ogni giorno festivo dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

Il tratto interessato, come detto, riguarda: viale Cristoforo Colombo con inizio dalla fine di Piazza Marinai d’Italia (non compresa) e termine in Piazza Berlinguer (compresa), viale Antonio Gramsci con inizio da piazza Berlinguer e termine al piazzale Ultras (non compreso) e via Poggioreale nel tratto compreso tra la via C. Colombo e la via Interna Marina.

Con ulteriore ordinanza, in considerazione dell’avvio della ZTL è stato istituito il senso unico di marcia (permanente) in via V traversa Messina con ingresso da viale C. Colombo e direzione via Interna Marina.