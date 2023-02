Naufragio migranti a Cutro, l’ex presidente Oliverio: “Visita Schlein sarebbe bel gesto”

“La tragedia di Cutro grida Giustizia. Di fronte a quelle bare ed alle persone sepolte in mare, è ignobile lo spettacolo a cui stiamo assistendo. Questa strage si poteva e si doveva evitare. Ci sono esperienze analoghe anche nello stesso mar Ionio a testimoniarlo”.

E’ quanto afferma, in una nota, l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio che invita la neosegretari del Pd Elly Schlein a venire a Crotone.

“Il ministro dell’Interno ed il Governo di centrodestra – aggiunge Oliverio – non possono cancellare una loro grave responsabilità su quanto accaduto. Si impone un radicale cambiamento politico e culturale rispetto al fenomeno dell’immigrazione da parte dell’Europa e del Governo. I flussi migratori non si fermano con le morti né con i lager nei Paesi di partenza. Basta. È ora di finirla con le ipocrisie, la solidarietà di circostanza ed i pianti di coccodrillo. La sinistra e le forze progressiste facciano sentire la loro voce”.

“Sarebbe un bel gesto se la nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, decidesse di venire in queste ore a Crotone non solo per confermare solidarietà ed onorare le vittime di questa colpevole strage, ma soprattutto, per giurare davanti a quelle bare un impegno chiaro e forte a difesa ed a sostegno degli ultimi della terra. Quell’impegno che la sinistra deve tornare a scrivere sulle sue bandiere con convinzione senza impacci, senza se e senza ma.