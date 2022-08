Crotone, Consiglio Comunale del 5 agosto: punti aggiuntivi all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone il presidente del Consiglio Comunale, ing. Giovanni Greco, comunica che, sentiti i Capigruppo, all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 5 agosto 2022, convocato con avviso prot. n. 57847 del 29/07/2022, vengono inseriti i seguenti ulteriori punti:

Interpellanza presentata dal Consigliere Devona in merito alla situazione ausiliari della sosta regolamentata;

Interpellanza presentata dal Consigliere Devona sulla situazione dei tirocinanti dek Comune di Crotone;

Modifiche e integrazioni al Regolamento per lo svolgimento e la videoregistrazione delle sedute degli organi in modalità telematica e in presenza;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per affidamento incarico all’Ing. Francesco Pascuzzi – Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale.

I punti rubricati al numero uno e due del presente avviso aggiuntivo saranno i punti 5 e 6 dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale; il punto rubricato al numero tre del presente avviso aggiuntivo sarà il punto 10 dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale e il punto rubricato al numero quattro sarà l’ultimo punto in discussione.

Pertanto l’ordine del giorno definitivo sarà:

Adeguamento gruppi e commissioni consiliari;

Adeguamento commissione Pari Opportunità;

Interpellanza presentata dal Consigliere Meo;

Interpellanza presentata dal consigliere Pedace;

Interpellanza presentata dal Consigliere Devona in merito alla situazione ausiliari della sosta regolamentata;

Interpellanza presentata dal Consigliere Devona sulla situazione dei tirocinanti del Comune di Crotone;

Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 tra i comuni di CROTONE, STRONGOLI, ROCCA DI NETO, CASABONA, ISOLA DI CAPO RIZZUTO, CUTRO, MELISSA, CIRÒ MARINA, CIRÒ E MESORACA finalizzata all’assegnazione ai comuni di contributi per la realizzazione di piani di sviluppo di “Green Communities”. Approvazione schema;

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Modifica dell’art. 69 ed integrazione art. 69 bis del Regolamento Comunale di igiene e sanità pubblica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.07.1992 – Cucine, Camini e fumaioli – regolamentazione ed adeguamento delle cane fumarie e della espulsione di fumi e odori;

Modifiche e integrazioni al Regolamento per lo svolgimento e la videoregistrazione delle sedute degli organi in modalità telematica e in presenza;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000. (sospesi di cassa (n. 22 – n. 23 – n. 24) (Proposta n. 109/2021 Avvocatura);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000. (sospeso di cassa n. 20) (Proposta n. 114/2021 Avvocatura);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – in favore della sig.ra C. A., assistita e difesa dall’avv. Antonello Irtuso – sospesi nn. 189-190-191. (Proposta n. 109/2022 Avvocatura);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Ares Line SpA. Decreto Ingiuntivo Tribunale di Crotone n. 339/2017 del 14.05.2021 e Sentenza del Tribunale di Crotone n. 322 dell’11.03.2019;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (sospesi di cassa (n. 69 – n. 70 – n. 71) (Proposta n. 145/2021 Avvocatura);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – in favore del sig. P. A., assistito e difeso dall’avv. Gianluca Marino – sospesi nn. 192-193 (Proposta n. 106/2022 Avvocatura);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – in favore del sig. C. A. M., assistito e difeso dall’avv. Valerio Ruberto – sospesi nn. 173 – 187-188 (Proposta n. 107/2022 Avvocatura);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – in favore del sig. G. O., assistito e difeso dall’avv. Ferdinando Adrianelli – sospesi nn. 179-180 – 181. (Proposta n. 108/2022 Avvocatura);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per affidamento incarico all’Ing. Francesco Pascuzzi – Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale.