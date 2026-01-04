Gnisci: “La Strada dei Bruzi: un’opportunità strategica per Fiumefreddo Bruzio e per il Tirreno cosentino”

“In qualità di Assessore del Comune di Fiumefreddo Bruzio, sento il dovere di esprimere un convinto sostegno alla proposta avanzata dal consigliere regionale Orlandino Greco sulla realizzazione della cosiddetta “Strada dei Bruzi”. Si tratta di un’infrastruttura che rappresenta una visione concreta di sviluppo e coesione territoriale per l’intero Tirreno cosentino e per l’entroterra.

Collegare in maniera più veloce, sicura e moderna l’entroterra di Cosenza con il mare non è soltanto una questione di mobilità, ma una scelta strategica che può cambiare il destino di interi territori. Fiumefreddo Bruzio, per la sua posizione naturale di sbocco verso il Tirreno, è direttamente coinvolta in questa prospettiva poiché una strada che arriva sul Paese significa aprire nuove possibilità di accesso, valorizzazione e crescita per il nostro borgo e per tutto il comprensorio.

La Strada dei Bruzi si inserisce in un contesto infrastrutturale ormai insufficiente, segnato da collegamenti lenti e poco sicuri come l’attuale SS 107, che non risponde più alle esigenze di cittadini, imprese e visitatori. Un’infrastruttura moderna, progettata secondo standard europei, con carreggiate separate, corsie per senso di marcia, assenza di intersezioni a raso e sistemi avanzati di sicurezza, rappresenterebbe un salto di qualità decisivo.

Tuttavia, pur guardando con determinazione a questa grande opera, non possiamo ignorare l’urgenza del presente. In attesa che questo progetto ambizioso diventi realtà, è fondamentale intervenire sulla rete viaria attuale. È necessario lavorare sulla manutenzione della SP45 e della SS107, arterie vitali che oggi presentano criticità evidenti. Per rendere questi tratti più sicuri, illuminati e fruibili.

Per Fiumefreddo Bruzio, questa opera complessiva non è soltanto una strada ma uno strumento di sviluppo territoriale. Un collegamento più diretto con Cosenza e con l’entroterra permetterebbe di rafforzare il turismo, valorizzare il nostro borgo storico, sostenere le attività economiche locali e rendere il territorio più attrattivo anche per i giovani e per nuovi investimenti.

L’idea di un Tirreno cosentino finalmente connesso in modo efficiente con l’interno apre scenari importanti anche sul piano dei servizi, della sanità, della cultura e della qualità della vita. Territori oggi percepiti come distanti possono diventare parte di un’unica area vasta, capace di dialogare e crescere in maniera armonica.

La proposta del Consigliere regionale Orlandino Greco va dunque nella direzione giusta, ovvero quella di una Calabria che non si rassegna all’isolamento infrastrutturale e che sceglie di investire su opere di visione, capaci di generare sviluppo reale e duraturo. Come amministratore comunale di Fiumefreddo Bruzio, guardo con grande interesse e attenzione a questo progetto, nella consapevolezza che con infrastrutture moderne potrebbe realizzarsi una vera valorizzazione del territorio.

Sostenere la Strada dei Bruzi significa credere in un futuro in cui il mare e l’entroterra non siano più mondi separati, ma parti di un unico sistema territoriale, finalmente accessibile, competitivo e vivo”. Lo afferma in una nota Vincenzo Iorio Gnisci, Assessore del Comune di Fiumefreddo Bruzio.