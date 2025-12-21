Nasce il Coordinamento Cisl Giovani di Cosenza: Federica Beltrano coordinatrice

Nel corso dell’Esecutivo dell’UST CISL di Cosenza, svoltosi a Rende nei giorni scorsi, è stato ufficialmente avviato il Coordinamento “GIOVANI CISL” Cosenza, un nuovo spazio di partecipazione e protagonismo pensato per coinvolgere in modo attivo le nuove generazioni nella vita sindacale e nelle sfide del lavoro e dello sviluppo del territorio.

A guidare il Coordinamento sarà Federica Beltrano, nominata responsabile provinciale. Venticinquenne, laureata in Economia Aziendale, Federica Beltrano è dipendente dell’ASP Cosenza presso il Distretto Valle Crati di Rende dove ricopre anche il ruolo di RSU. Nonostante la giovane età, vanta un percorso già significativo, caratterizzato da esperienze lavorative diversificate e da un impegno sindacale concreto, che le hanno permesso di maturare competenze organizzative e relazionali.

Il suo profilo si inserisce pienamente nella visione della UST CISL di Cosenza, che punta su una classe dirigente giovane e preparata, capace di coniugare formazione, trasformazioni del mondo del lavoro, divario generazionale e di genere. La giovane cislina Beltrano ha inoltre partecipato a percorsi formativi promossi dalla CISL e a iniziative Confederali di studio e approfondimento dedicate a temi riguardanti le future generazioni, la partecipazione, il lavoro e le buone pratiche di welfare e contrattazione.

L’istituzione del Coordinamento Giovani di Cosenza rappresenta un passo concreto per costruire una CISL più inclusiva e aperta al contributo delle nuove generazioni, valorizzando idee, competenze ed energie positive in un contesto territoriale che ha bisogno di futuro, fiducia e responsabilità condivisa.

Il gruppo dirigente della CISL di Cosenza conferma così l’idea e impegno sindacale di investire concretamente sui giovani, rendendoli protagonisti attivi delle scelte che riguardano le future generazioni, spopolamento e lavoro, sviluppo e coesione sociale dell’esteso territorio provinciale.